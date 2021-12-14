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TCMB'den repo ihaleleri

TCMB'den repo ihaleleri
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 21 Aralık ve 23 Aralık vadeli repo ihaleleri açtı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 21 Aralık ve 23 Aralık vadeli repo ihaleleri açtı.

TCMB, bugün 21 Aralık vadeli 90 milyar lira ve 23 Aralık vadeli 23 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihaleleri açtığını duyurdu.

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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