TCMB'den repo ihaleleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 21 Aralık ve 23 Aralık vadeli repo ihaleleri açtı.

TCMB, bugün 21 Aralık vadeli 90 milyar lira ve 23 Aralık vadeli 23 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihaleleri açtığını duyurdu.

#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz? — Haberler (@Haberler) December 13, 2021

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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