TCMB'den repo ihaleleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), 1 Aralık ve 3 Aralık vadeli repo ihaleleri açtı.

TCMB, bugün 1 Aralık vadeli 50 milyar lira ve 3 Aralık vadeli 70 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihaleleri açtığını duyurdu.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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