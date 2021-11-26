TCMB'den repo ihaleleri
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 Aralık ve 3 Aralık vadeli repo ihaleleri açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), 1 Aralık ve 3 Aralık vadeli repo ihaleleri açtı.
TCMB, bugün 1 Aralık vadeli 50 milyar lira ve 3 Aralık vadeli 70 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihaleleri açtığını duyurdu.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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