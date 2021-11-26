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TCMB'den repo ihaleleri

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
TCMB'den repo ihaleleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 Aralık ve 3 Aralık vadeli repo ihaleleri açtı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), 1 Aralık ve 3 Aralık vadeli repo ihaleleri açtı.

TCMB, bugün 1 Aralık vadeli 50 milyar lira ve 3 Aralık vadeli 70 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihaleleri açtığını duyurdu.

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AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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