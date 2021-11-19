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TCMB'den repo ihaleleri

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
TCMB'den repo ihaleleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 26 Kasım ve 30 Kasım vadeli repo ihaleleri açtı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), 26 Kasım ve 30 Kasım vadeli repo ihaleleri açtı.

TCMB, bugün 26 Kasım vadeli 100 milyar lira ve 30 Kasım vadeli 67 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihaleleri açtığını duyurdu.

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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