TCMB'den repo ihaleleri
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 26 Kasım ve 30 Kasım vadeli repo ihaleleri açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), 26 Kasım ve 30 Kasım vadeli repo ihaleleri açtı.
TCMB, bugün 26 Kasım vadeli 100 milyar lira ve 30 Kasım vadeli 67 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihaleleri açtığını duyurdu.
Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının gecikmeli açıklanmasının nedeni belli oldu
TCMB: "Gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir."
TCMB: "Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir."
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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