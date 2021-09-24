TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 82 milyar lira verdi - Haberler Ekonomi
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TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 82 milyar lira verdi

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 82 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 59 milyar 999 milyon 999 bin 971 lira, 4 Ekim vadeli repo ihalesi ile 21 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 59 milyar 999 milyon 999 bin 971 lira, 4 Ekim vadeli repo ihalesi ile 21 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.

İhalelere toplam 225 milyar 600 milyon liralık teklif geldi.

1 Ekim vadeli ihalede basit faiz yüzde 18, bileşik faiz yüzde 19,68 olurken, 4 Ekim vadeli ihalede basit faiz yüzde 18, bileşik faiz ise yüzde 19,67 seviyesinde gerçekleşti.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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