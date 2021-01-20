TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 62 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin 997 lira, 27 Ocak vadeli repo ihalesi ile 51 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira verdi.