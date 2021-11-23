TCMB'den piyasa gelişmelerine ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca ( Tcmb ), döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumlarının gözlemlendiği bildirilerek, "Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

TCMB'den yapılan açıklamada, TCMB'nin uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdünün olmadığı belirtildi.

Döviz kurlarının, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur."

Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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