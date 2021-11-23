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TCMB'den piyasa gelişmelerine ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
TCMB'den piyasa gelişmelerine ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumlarının gözlemlendiği bildirilerek, "Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca ( Tcmb ), döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumlarının gözlemlendiği bildirilerek, "Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

TCMB'den yapılan açıklamada, TCMB'nin uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdünün olmadığı belirtildi.

Döviz kurlarının, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur."

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TCMB: 'Aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yapılarak olası kayıplara karşı uyarma lüzumu üzerine bu...

TCMB: "Aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yapılarak olası kayıplara karşı uyarma lüzumu üzerine bu...

 TCMB: 'Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir.'

TCMB: "Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir."

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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