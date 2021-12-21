TCMB'den ihracatçı ve ithalatçı firmalara TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı açıklaması Açıklaması - Haberler Ekonomi
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TCMB'den ihracatçı ve ithalatçı firmalara TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı açıklaması Açıklaması

TCMB'den ihracatçı ve ithalatçı firmalara TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı açıklaması Açıklaması
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirileceği bildirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirileceği bildirildi.

TCMB'den yapılan açıklamada, ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı yapılacağı belirtildi.

1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağı, firmaların söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılım sağlayabileceği kaydedilen açıklamada, "Ayrıca, ihracatçı ve ithalatçı firmalar VİOP'ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğüne iletebilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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TCMB: '1 ve 3 ay vadeli gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri takvimi kamuoyu ile paylaşılacak, firmalar bankalar aracılığıyla...

TCMB: "1 ve 3 ay vadeli gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri takvimi kamuoyu ile paylaşılacak, firmalar bankalar aracılığıyla...

 TCMB: 'İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Bankamız nezdinde ihale yoluyla ve VİOP'ta TL uzlaşmalı vadeli döviz...

TCMB: "İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Bankamız nezdinde ihale yoluyla ve VİOP'ta TL uzlaşmalı vadeli döviz...

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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