TCMB'den dövize müdahale
TCMB'den dövize müdahaleTÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması yapıldı.
Tcmb'den dövize müdahale
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması yapıldı.
TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.
ANKARA, -
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