Merkez Bankası'ndan piyasaya 5'inci müdahale
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini açıkladı.
Tcmb tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.Merkez Bankası, daha önce de 1, 3, 10 ve 13 Aralık'ta dövize müdahale edildiğini duyurmuştu.- Ankara
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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