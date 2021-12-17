Merkez Bankası'ndan piyasaya 5'inci müdahale

Tcmb tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.Merkez Bankası, daha önce de 1, 3, 10 ve 13 Aralık'ta dövize müdahale edildiğini duyurmuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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