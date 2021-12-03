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TCMB'den dövize 2'nci kez müdahale

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
TCMB'den dövize 2'nci kez müdahale

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nca ( Tcmb ), "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

TCMB, 2 günün ardından yeniden dövize müdahalede bulundu. TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.TCMB, çarşamba günü de aynı açıklamayı yaparak dövize müdahalede bulunmuştu.


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