TCMB'den dövize 2'nci kez müdahale
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nca ( Tcmb ), "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.
TCMB, 2 günün ardından yeniden dövize müdahalede bulundu. TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.TCMB, çarşamba günü de aynı açıklamayı yaparak dövize müdahalede bulunmuştu.
Merkez Bankası'nın dolara müdahale maliyetinin yaklaşık 1 milyar dolar olduğu ortaya çıktı
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Merkez Bankası'nın döviz piyasasına müdahalesinin amacı, piyasadaki likidite koşullarını desteklemeyi ve oynaklığı gidermeye...
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda."
Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri