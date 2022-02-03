TCMB, hissedarlarına kar payı avansı ve ihtiyat akçesi dağıtılmasına karar verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 45 milyar liralık kar payı avans tutarı ve 4,3 milyar liralık ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlandığını duyurdu.

TCMB'den yapılan duyuruda, bankanın bugün Olağanüstü Genel Kurul toplantısını Ankara'da gerçekleştirdiği bildirildi.

Genel Kurul toplantısında, Merkez Bankası'nın 2021 yılı dönem karı üzerinden kar payı avansı ödenmesine ve 2020 yılı karından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verildiği aktarılan duyuruda, "Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde 45 milyar lira kar payı avans tutarı ve 4,3 milyar lira ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.