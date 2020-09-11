TCMB-Cari işlemler açığı Temmuz'da 1.81 milyar dolara çıktı
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TCMB-Cari işlemler açığı Temmuz'da 1.81 milyar dolara çıktı

Cari işlemler hesabı, geçen yıl Temmuz ayında 1.99 milyar dolar fazla verirken, bu yıl Temmuz'da 1 milyar 817 milyon dolar açık verdi.

TCMB-Cari işlemler açığı Temmuz'da 1.81 milyar dolara çıktı
11.09.2020 10:08 | Son Güncelleme: 11.09.2020 10:08

Cari işlemler hesabı, geçen yıl Temmuz ayında 1.99 milyar dolar fazla verirken, bu yıl Temmuz'da 1 milyar 817 milyon dolar açık verdi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 941 milyon dolara yükseldi.

Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 4 milyar 617 milyon dolar azalarak 288 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 55 milyon dolar azalarak 80 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.Öte yandan, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 425 milyon dolar azalarak 1 milyar 853 milyon dolar olarak gerçekleşti.Altın ve enerji dışındaki cari işlemler hesabı geçen yılın Temmuz ayında 5 milyar 349 milyon dolar fazla vermişken, bu yılın Temmuz ayında 2 milyar 95 milyon dolar fazla verdi.Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 440 milyon dolar azalarak 332 milyon dolar olarak gerçekleşti.TCMB verilerine göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 226 milyon dolar olarak gerçekleşti.Toplam 254 milyon dolar net giriş sağlanan portföy yatırımlarının alt kalemleri olan yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 467 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 390 milyon dolar net satış yapıldı.Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 579 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 208 milyon dolar net azalış kaydetmişken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 1 milyar 168 milyon dolar net artış sağlandı.Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 73 milyon dolar ve 37 milyon dolar net borçlanma, diğer sektörler 508 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Resmi rezervlerde bu ayda 1 milyar 283 milyon dolar net azalma gerçekleşti.


Kaynak: DHA

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