TCMB-Cari işlemler açığı Kasım'da 4.0 milyar dolar arttı (2)

Cari işlemler açığı, Kasım'da yıllık bazda 4 milyar 48 milyon dolar artarak 4 milyar 63 milyon dolara ve 12 aylık cari işlemler açığı da 37 milyar 974 milyon dolara yükseldi.