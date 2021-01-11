TCMB-Cari işlemler açığı Kasım'da 4.0 milyar dolar arttı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TCMB-Cari işlemler açığı Kasım'da 4.0 milyar dolar arttı (2)

11.01.2021 10:38 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:41
TCMB-Cari işlemler açığı Kasım'da 4.0 milyar dolar arttı (2)

Cari işlemler açığı, Kasım'da yıllık bazda 4 milyar 48 milyon dolar artarak 4 milyar 63 milyon dolara ve 12 aylık cari işlemler açığı da 37 milyar 974 milyon dolara yükseldi.

Cari işlemler açığı, Kasım'da yıllık bazda 4 milyar 48 milyon dolar artarak 4 milyar 63 milyon dolara ve 12 aylık cari işlemler açığı da 37 milyar 974 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının aynı dönemde 2.9 milyar dolar 3 milyar 844 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 451 milyon dolar azalarak 555 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.TCMB verilerine göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı fazlası, 2019 yılının Kasım ayındaki 4 milyar 94 milyon dolardan, 632 milyon dolara geriledi.Bu dönemde hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 964 milyon dolar azalarak 583 milyon dolara geriledi.Aynı dönemde birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, 338 milyon dolar azalarak 835 milyon dolara geriledi. İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler de, aynı dönemde 35 milyon dolar azalarak 61 milyon dolara düştü.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Ziya Selçuk İlker Başbuğ Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Seda Sayan İrem Derici Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ömer Bayram Sergen Yalçın İsmail Kartal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TCMB-Cari işlemler açığı Kasım'da 4.0 milyar dolar arttı (2) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 10:41:29. #1.15#
title