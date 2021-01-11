TCMB-Cari işlemler açığı Kasım'da 4.0 milyar dolar arttı
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TCMB-Cari işlemler açığı Kasım'da 4.0 milyar dolar arttı

11.01.2021 10:09 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:13
TCMB-Cari işlemler açığı Kasım'da 4.0 milyar dolar arttı

Cari işlemler açığı, Kasım'da yıllık bazda 4 milyar 48 milyon dolar artarak 4 milyar 63 milyon dolara ve 12 aylık cari işlemler açığı da 37 milyar 974 milyon dolara yükseldi.

Cari işlemler açığı, Kasım'da yıllık bazda 4 milyar 48 milyon dolar artarak 4 milyar 63 milyon dolara ve 12 aylık cari işlemler açığı da 37 milyar 974 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının aynı dönemde 2.9 milyar dolar 3 milyar 844 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 451 milyon dolar azalarak 555 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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