TCMB Başkanı Uysal: Temkinli duruşu sürdürmeliyiz

09.10.2019 15:16

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmek amacıyla bir sunum gerçekleştiren TCMB Başkanı Murat Uysal, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.