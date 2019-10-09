TCMB Başkanı Uysal: Temkinli duruşu sürdürmeliyiz
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmek amacıyla bir sunum gerçekleştiren TCMB Başkanı Murat Uysal, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.
09.10.2019 15:16
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmek amacıyla bir sunum gerçekleştiren TCMB Başkanı Murat Uysal, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak: Dunya.com