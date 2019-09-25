TCMB Başkanı Uysal sanayicilerle buluştu

25.09.2019 12:10

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Merkez Bankasının son iki toplantısında faiz indirimine gitmesinin piyasaların likiditeye ulaşması açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, "Faiz indirimi sonrasında kamu bankalarıyla birlikte özel bankaların da piyasayı uygun bir faiz oranıyla fonlamasını bekliyoruz." dedi.

ASO'nun eylül ayı meclis toplantısı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın katılımıyla gerçekleşti.

Özdebir, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Merkez Bankasının faiz indirim kararının sanayicileri memnun ettiğini dile getirerek, son aylarda enflasyon seviyesinde düşüş olduğunu ve kurdaki volatilitenin azaldığını vurguladı.

Sanayinin ikinci çeyrekte yüzde 2,7 ile Türkiye genelinin üstünde daraldığını anımsatan Özdebir, son 5 aydır gerilemenin yavaşladığını ancak sanayi üretimi anlamında ekonominin hala istenilen seviyeden uzak olduğunu ifade etti.



Özdebir, ekonomi gündeminin ticaret ve kur savaşlarıyla yön bulduğuna dikkati çekerek, "Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ın iki petrol pompa istasyonuna yapılan saldırı sonrası ekonomik ve siyasi riskler daha da belirginleşti. Yüksek maliyet riski ile karşı karşıya olan reel sektörde ilave riskler ortaya çıkmaya başladı. Bu riskleri bertaraf etmede toplam talebi arttırıcı ve özel sektörün arz cephesinden de üretim tıkanıklığını aşan bir model ortaya koymamız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

"Firmalara sermaye niteliğinde kaynak aktarılması önemli"

Bunun gerçekleşebilmesi için piyasa dinamiklerini harekete geçirecek para ve maliye politikasıyla birlikte bankacılık ve reel sektör arasında likidite kanallarının açılmasını sağlayan bir modelin hedeflenmesi gerektiğine işaret eden Özdebir, üretim ve yatırımların devam edebilmesi için firmalara sermaye niteliğinde kaynak aktarılmasının önemli olduğunu söyledi.



Özdebir, kur şoku ile artan özel sektör borcunun bir kısmının batık kredilerden oluştuğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu krediler banka bilançolarını olumsuz yönde etkiliyor. Bu sorunun ivedi şekilde çözülerek gelecek dönemde gerçekçi ve sürdürülebilir kredi genişlemesini sağlayacak politika tercihinin ortaya konulması gerekir. Yüksek faiz ortamında özel sektörün yatırım imkanları azalıyor. Kalıcı ve sağlıklı bir büyüme için üretmek zorundayız. Sürdürülebilir bir enflasyon ve faiz düzeyinde Türkiye ekonomisine olan güvenin tesis edilmesi çok önemlidir."

"Özel bankaların çekimser kalması sorun"

Merkez Bankasının son iki toplantısında faiz indirimine gitmesinin piyasaların likiditeye ulaşması açısından önemli bir adım olduğunu dile getiren Özdebir, özel bankaların piyasayı fonlamada çekimser kalmasının önemli bir sorun olduğunu vurguladı.

Nurettin Özdebir, faiz indirimi sonrasında kamu bankalarıyla birlikte özel bankaların da piyasayı uygun bir faiz oranıyla fonlamasını beklediklerinin altını çizerek "Makine ve teçhizat üretimimiz yüzde 16,5 oranında bir daralmayla karşı karşıya. Bu durum sermaye oluşumunu azaltırken, diğer taraftan yeni yatırımların ortaya çıkmasını engelleyerek, geçtiğimiz yıla göre yüzde 22,8 azalmasına yol açmıştır. Sürdürülebilir bir büyümenin katalizörü üretime dayalı bir yatırım stratejisidir." diye konuştu.

Yurt içi yerleşiklerin gelecek kaygısı ve Türk lirasına güven sorunundan dolayı tasarruflarını dövize endeksli olarak saklamalarının da önemli bir risk unsuru olduğunu aktaran Özdebir, ekonomide güven unsurlarının artmasının, dolarizasyon sürecinin azalmasında etkili olacağını ifade etti.

ASO Başkanı Özdebir, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve toplumsal refah artışı için bir fırsat olduğunu belirterek, "Dijital dönüşüm ve sanayi hamlesinde, 'teknoloji odaklı sanayileşme' ile ilgili somut adımların atılması zihniyet değişiminin önemli bir göstergesidir." dedi.

Kaynak: AA