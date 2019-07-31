TCMB Başkanı Uysal: "İstanbul Finans Merkezi'nde yerimiz var. Bazı birimlerimizin İstanbul'a...

TCMB Başkanı Uysal: "İstanbul Finans Merkezi'nde yerimiz var. Bazı birimlerimizin İstanbul'a taşınması konusunda çalışmalara başladık.

TCMB Başkanı Uysal:

TCMB Başkanı Uysal: "İstanbul Finans Merkezi'nde yerimiz var. Bazı birimlerimizin İstanbul'a taşınması konusunda çalışmalara başladık."

Kaynak: AA
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