TCMB Başkanı Uysal: "İstanbul Finans Merkezi'nde yerimiz var. Bazı birimlerimizin İstanbul'a...
TCMB Başkanı Uysal: "İstanbul Finans Merkezi'nde yerimiz var. Bazı birimlerimizin İstanbul'a taşınması konusunda çalışmalara başladık.
TCMB Başkanı Uysal: "İstanbul Finans Merkezi'nde yerimiz var. Bazı birimlerimizin İstanbul'a taşınması konusunda çalışmalara başladık."
Kaynak: AA
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11:49 TCMB Başkanı Uysal: "İstanbul Finans Merkezi'nde yerimiz var. Bazı birimlerimizin İstanbul'a...