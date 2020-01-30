30.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 30.01.2020 11:26

TCMB Başkanı Uysal: "Gidişat 2020 yılı için TL kredilerde yüzde 20'ler civarında, yabancı kredilerde yatay bir seyir ve toplamda yüzde 15'in üzerinde büyümeye işaret ediyor."

Kaynak: AA