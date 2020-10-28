TCMB Başkanı Uysal: "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 12,1 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 9,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir."
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TCMB Başkanı Uysal: "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 12,1 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 9,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir."

28.10.2020 10:47 | Son Güncelleme: 28.10.2020 10:47
TCMB Başkanı Uysal:

TCMB Başkanı Uysal: "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 12,1 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 9,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir.

TCMB Başkanı Uysal: "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 12,1 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 9,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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