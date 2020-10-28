TCMB Başkanı Uysal: "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para ve likidite politikalarında sıkı duruş sürdürülecektir."
28.10.2020 10:53 | Son Güncelleme: 28.10.2020 10:56
TCMB Başkanı Uysal: "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para ve likidite politikalarında sıkı duruş sürdürülecektir.
TCMB Başkanı Uysal: "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para ve likidite politikalarında sıkı duruş sürdürülecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu