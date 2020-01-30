30.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 30.01.2020 11:02

TCMB Başkanı Uysal: "Çin'deki koronavirüsünün etkilerini değerlendirmek için henüz çok erken. Çin'de bu salgın devam ederse öncelikle büyümeleri üzerinde bir etkisi olacaktır. Ticaret ve emtia fiyatları üzerinde etkisi olabilir."

Kaynak: AA