TCMB Başkanı Uysal: "2019 yılının geri kalanında cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın kürsüye çıkması Uysal'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Ankara Sanayi Odası eylül ayı meclis toplantısında konuştu.
25.09.2019 12:28
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın kürsüye çıkması
Uysal'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Ankara Sanayi Odası eylül ayı meclis toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: AA