TCMB Başkanı Uysal: "2019 yılının geri kalanında cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam...

TCMB Başkanı Uysal: "2019 yılının geri kalanında cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın kürsüye çıkması Uysal'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Ankara Sanayi Odası eylül ayı meclis toplantısında konuştu.

25.09.2019 12:28
TCMB Başkanı Uysal:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın kürsüye çıkması

Uysal'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Ankara Sanayi Odası eylül ayı meclis toplantısında konuştu. (1)

Kaynak: AA
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