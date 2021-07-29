TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Takip ettiğimiz yüksek frekanslı veriler, ikinci çeyrekte büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek oranda...
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Takip ettiğimiz yüksek frekanslı veriler, ikinci çeyrekte büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor"
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Takip ettiğimiz yüksek frekanslı veriler, ikinci çeyrekte büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı