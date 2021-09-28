TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: 'Rezervlerdeki iyileşme öngörülerimizle uyumlu seyrediyor. - Haberler Ekonomi
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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Rezervlerdeki iyileşme öngörülerimizle uyumlu seyrediyor.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu:

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Rezervlerdeki iyileşme öngörülerimizle uyumlu seyrediyor.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu : "Rezervlerdeki iyileşme öngörülerimizle uyumlu seyrediyor. Rezervlerimiz, yaklaşık 30 milyar Dolar artarak 120 milyar doların üzerine çıkmıştır." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Talebin canlı olduğu sektörlerde fiyatlarda daha yüksek artışlar görüyoruz.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Talebin canlı olduğu sektörlerde fiyatlarda daha yüksek artışlar görüyoruz.

 TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Rezervlerdeki iyileşme öngörülerimizle uyumlu seyrediyor.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Rezervlerdeki iyileşme öngörülerimizle uyumlu seyrediyor.

 TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasası salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattı'

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasası salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattı"
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Haber: TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: 'Rezervlerdeki iyileşme öngörülerimizle uyumlu seyrediyor. - Haberler Ekonomi
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