TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Rezervlerdeki iyileşme öngörülerimizle uyumlu seyrediyor.
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Rezervlerdeki iyileşme öngörülerimizle uyumlu seyrediyor.
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu : "Rezervlerdeki iyileşme öngörülerimizle uyumlu seyrediyor. Rezervlerimiz, yaklaşık 30 milyar Dolar artarak 120 milyar doların üzerine çıkmıştır." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Talebin canlı olduğu sektörlerde fiyatlarda daha yüksek artışlar görüyoruz.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Rezervlerdeki iyileşme öngörülerimizle uyumlu seyrediyor.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasası salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattı"