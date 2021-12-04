TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi vefat etti - Haberler Ekonomi
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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi vefat etti

AA / Murat Birinci - Haberler | Ekonomi
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi vefat etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü yaşamını yitirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü yaşamını yitirdi.

Merkez Bankası kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Serap Görcü'nün cenazesi bugün İstanbul Kartal Cevizli Zeytinlik Ulu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Ümraniye Kocatepe mezarlığına defnedilecek.

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AA / Murat Birinci - Ekonomi Haberleri

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