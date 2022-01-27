TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Biz merkez bankası olarak Liralaşma stratejisi ile birlikte enflasyon hedeflediğimiz tek haneli rakamlara inecek. - Haberler Ekonomi
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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Biz merkez bankası olarak Liralaşma stratejisi ile birlikte enflasyon hedeflediğimiz tek haneli rakamlara inecek.

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu:

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Biz merkez bankası olarak Liralaşma stratejisi ile birlikte enflasyon hedeflediğimiz tek haneli rakamlara inecek.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Biz merkez bankası olarak Liralaşma stratejisi ile birlikte enflasyon hedeflediğimiz tek haneli rakamlara inecek. Enflasyon Türkiye'nin gündeminden bu hedeflediğimiz stratejiler doğrultusunda kalkacak. Çünkü biz Türk Lirası'na güveniyoruz. Bu kararları aldığımızda vatandaşımızın bu noktadaki desteğine güveniyoruz. Bunu çok yakın zamanda görüp yaşayacağız." - ANKARA

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon, Türkiye, TCMB, Ekonomi, Haber

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