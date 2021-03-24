TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka yöneticileri ile toplantı yaptı
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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka yöneticileri ile toplantı yaptı

24.03.2021 17:33 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:40
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka yöneticileri ile toplantı yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetiminde olmayan ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ndeki (TKBB) bankaların yöneticileri ile toplantı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetiminde olmayan ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ndeki (TKBB) bankaların yöneticileri ile toplantı yaptı.

Kavcıoğlu, Twitter hesabından toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Kavcıoğlu, paylaşımında, "Pazar günü TBB yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz toplantıya bugün, TBB yönetiminde olmayan ve TKBB'deki bankaların yöneticileri ile genişleterek devam ettik. Değerli katılımcıların görüşleri ışığında çok verimli bir toplantı oldu. Paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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