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Tcmb Başkanı: Oynaklıklara Birebir Karşılık Beklenmemeli

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, "Para politikası duruşunun oynaklıklara birebir karşılık vermesini beklemek doğru değil. Ana trendleri analiz ederek, gerekli tepkiyi veriyoruz.

Tcmb Başkanı: Oynaklıklara Birebir Karşılık Beklenmemeli

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, "Para politikası duruşunun oynaklıklara birebir karşılık vermesini beklemek doğru değil. Ana trendleri analiz ederek, gerekli tepkiyi veriyoruz... 2017'de enflasyon tarafında zor bir yıl yaşadık, ancak 2018'de kademeli bir iyileşme görülecek" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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