TCMB Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama: "Temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek"
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TCMB Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama: "Temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek"

09.11.2020 09:26 | Son Güncelleme: 09.11.2020 09:31
TCMB Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yeni başkanı Naci Ağbal, göreve geldikten sonra ilk kez açıklamada bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yeni başkanı Naci Ağbal, göreve geldikten sonra ilk kez açıklamada bulundu. Ağbal açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz günlerde görevden alınan Murat Uysal yerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak göreve gelen Ağbal ilk kez yazılı açıklama yaptı. Ağbal açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir. 19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" cümlelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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