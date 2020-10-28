TCMB Başkanı Murat Uysal : "Önümüzdeki dönemde, enflasyon gelişmelerini izleyerek politika faizi de olmak üzere elimizdeki tüm araçlarla gerekli...
28.10.2020 12:26 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:34
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın soruları cevaplaması İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, bu yılın dördüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın soruları cevaplaması İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, bu yılın dördüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı