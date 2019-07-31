TCMB Başkanı Murat Uysal: "Dolarizasyonda bir miktar daha pozitif döneme gireceğimizi öngörüyoruz."

TCMB Başkanı Murat Uysal: "Dolarizasyonda bir miktar daha pozitif döneme gireceğimizi öngörüyoruz.

TCMB Başkanı Murat Uysal:

TCMB Başkanı Murat Uysal: "Dolarizasyonda bir miktar daha pozitif döneme gireceğimizi öngörüyoruz."

Kaynak: AA
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