TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Yeni dönemde kararlarımızı alırken kurumsal kapasitemizden en iyi şekilde yararlanarak enflasyondaki düşüşün kalıcılığını...
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Yeni dönemde kararlarımızı alırken kurumsal kapasitemizden en iyi şekilde yararlanarak enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız."
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Yeni dönemde kararlarımızı alırken kurumsal kapasitemizden en iyi şekilde yararlanarak enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı