TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Yeni dönemde kararlarımızı alırken kurumsal kapasitemizden en iyi şekilde yararlanarak enflasyondaki düşüşün kalıcılığını...
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Yeni dönemde kararlarımızı alırken kurumsal kapasitemizden en iyi şekilde yararlanarak enflasyondaki düşüşün kalıcılığını...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Yeni dönemde kararlarımızı alırken kurumsal kapasitemizden en iyi şekilde yararlanarak enflasyondaki düşüşün kalıcılığını...

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Yeni dönemde kararlarımızı alırken kurumsal kapasitemizden en iyi şekilde yararlanarak enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız."

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Yeni dönemde kararlarımızı alırken kurumsal kapasitemizden en iyi şekilde yararlanarak enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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