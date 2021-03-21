TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun'la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama...
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun'la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama...

21.03.2021 12:46 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:50
TCMB Başkanı Kavcıoğlu:

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun'la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun'la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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