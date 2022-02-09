TCMB Başkanı Kavcıoğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü (2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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HİSARCIKLIOĞLU: ÖNERİLERİMİZİ İLETTİKTOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile yaptıkları görüşmeye ilişkin Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu.
HİSARCIKLIOĞLU: ÖNERİLERİMİZİ İLETTİK
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile yaptıkları görüşmeye ilişkin Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu. Hisarcıklıoğlu, "TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Oda-Borsa-Sektör Meclis Başkanlarımızın katılımıyla istişare toplantısı düzenledik. Firmalarımızın ve sektörlerin yaşadıkları sıkıntıları dile getirdik, önerilerimizi ilettik" dedi.
Demirören Haber Ajansı - Güncel