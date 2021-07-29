TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Takip ettiğimiz yüksek frekanslı veriler, ikinci çeyrekte büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek oranda gerçekleşeceğine...
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Takip ettiğimiz yüksek frekanslı veriler, ikinci çeyrekte büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Takip ettiğimiz yüksek frekanslı veriler, ikinci çeyrekte büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım