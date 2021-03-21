TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Para politikası araçları etkin şekilde kullanılmaya devam edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Para politikası araçları etkin şekilde kullanılmaya devam edecek

21.03.2021 12:50 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:17
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Para politikası araçları etkin şekilde kullanılmaya devam edecek

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugün göreve başladı.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugün göreve başladı. Kavcıoğlu, "TCMB, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir" dedi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TCMB Başkanı olarak görevimize başladık. Rabbim, ülkemize ve aziz milletimize güzel hizmetlerde bulunmayı nasip eylesin" dedi.

'ETKİN ŞEKİLDE KULLANILMAYA DEVAM EDİLECEK'Kavcıoğlu, yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti: "TCMB, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir. Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Alişan Binnur Kaya Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Ünal Karaman Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Para politikası araçları etkin şekilde kullanılmaya devam edecek - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 13:35:05. #1.16#
title