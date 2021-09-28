TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan gıda fiyatlarında artışa ilişkin açıklama - Haberler Ekonomi
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan gıda fiyatlarında artışa ilişkin açıklama

İhlas Haber Ajansı / Murat Ergin - Haberler | Ekonomi

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan gıda fiyatlarında artışa ilişkin açıklama "Fiyatlar normalleşme hızlandıkça salgın öncesi haline yakınsayacak" Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu gıdadaki fiyat artışlarıyla ilgili olarak "Bu durumun bir sebebi, salgına bağlı olarak emtia fiyatlarındaki artışlar...

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan gıda fiyatlarında artışa ilişkin açıklama

"Fiyatlar normalleşme hızlandıkça salgın öncesi haline yakınsayacak"

İSTANBUL - Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu gıdadaki fiyat artışlarıyla ilgili olarak "Bu durumun bir sebebi, salgına bağlı olarak emtia fiyatlarındaki artışlar ve arz kısıtları gibi gelişmeler olsa da, bu unsurlar tek başlarına bazı ürünlerdeki fiyat artışlarını açıklamakta yeterli olmayabiliyor. Ortaya çıkan bu fiyatlama davranışlarının, ekonomik ve sosyal normalleşme hız kazandıkça önümüzdeki dönemde yeniden salgın öncesi haline yakınsayacağını değerlendiriyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Finansın Geleceği Zirvesi programına katıldı. Kavcıoğlu gıda fiyatlarındaki artışın nedenlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Ekonomik ve sosyal normalleşme hızlandıkça fiyatların salgın öncesi haline yaklaşmasını değerlendiriyoruz"

Kavcıoğlu, "Son dönemde belirli ürünlerdeki fiyat artışları tarihsel ortalamalarının oldukça üzerine çıktı. Enflasyona en çok katkı yapan ürünlere baktığımızda, Ağustos ayındaki yıllık fiyat artışlarının son 10 yıldaki ortalama fiyat artışlarının 3-4 katını aşabildiğini görüyoruz. Bu durumun bir sebebi, biraz önce de değindiğim gibi salgına bağlı olarak emtia fiyatlarındaki artışlar ve arz kısıtları gibi gelişmeler olsa da, bu unsurlar tek başlarına bazı ürünlerdeki fiyat artışlarını açıklamakta yeterli olmayabiliyor. Özellikle salgından olumsuz etkilenen ve salgından sonra talebin

canlı olduğu sektörlerde fiyatlarda daha yüksek artışlar görüyoruz. Ancak ortaya çıkan bu fiyatlama davranışlarının, ekonomik ve sosyal normalleşme hız kazandıkça önümüzdeki dönemde yeniden salgın öncesi haline yakınsayacağını değerlendiriyoruz" dedi.

Gıda fiyatlarında küresel ölçekte bir artış gözlendiğini vurgulayan Kavcıoğlu, "Buradaki eğilimin de henüz normalleşmediğini görüyoruz. Birçok gıda ürünü salgından çıkış sürecinde yüksek fiyat artışları sergiledi. Süregelen kuraklık da buradaki üretim koşulları ve fiyatları olumsuz etkiliyor. Diğer taraftan tüketim sepeti içerisinde gıda ağırlığı ve yurt içi gıda enflasyonu ülkeler arasında farklılaşabiliyor. Böylece gıda fiyatlarındaki artış farklı ülkelerde enflasyona farklı oranlarda etki edebiliyor. Türkiye, ülkelerarası bir değerlendirme yapıldığında fiyatların en çok arttığı ülkeler arasında yer almaktadır. Tabloda, Ağustos ayında gıda enflasyonunun son üç yılın ortalamasından oldukça yüksek gerçekleştiğini görüyoruz" diye konuştu.

(MRT-ACÖ-E)

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan gıda fiyatlarında artışa ilişkin açıklama

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan gıda fiyatlarında artışa ilişkin açıklama

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan gıda fiyatlarında artışa ilişkin açıklama

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan gıda fiyatlarında artışa ilişkin açıklama
İhlas Haber Ajansı / Murat Ergin - Ekonomi Haberleri
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Haber: TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan gıda fiyatlarında artışa ilişkin açıklama - Haberler Ekonomi
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