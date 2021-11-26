TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'enflasyon' açıklaması

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" dedi.

TCMB, Finansal İstikrar Raporu'nun Kasım 2021 sayısını yayımladı. Raporda ifadelerine yer verilen TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Finansal İstikrar Raporu'nun son sayısından bu yana, iktisadi faaliyetteki güçlü toparlanma eğiliminin aşılamanın hızlanması ve dış talebin desteği ile sürdüğünü bildirdi. İhracattaki canlı seyir ve turizm sektöründeki toparlanmanın cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi desteklediğini belirten Kavcıoğlu, "İktisadi faaliyetteki güçlü seyir reel sektör firmalarının ciro, karlılık ve likidite göstergelerine olumlu yansımaktadır. Reel sektör yabancı para (YP) pozisyonundaki iyileşme devam etmektedir. Salgınla birlikte artan reel sektör ve hane halkı borçluluk oranları salgın öncesi seviyelerine gerilemiştir. Hane halkı finansal varlıklarının yükümlülüklerine göre daha fazla artması bireylerin borç ödeme kapasitesini desteklemiştir. 2021 yılında kredi büyümesindeki yavaşlama temelde ticari kredilerden kaynaklanırken, para politikasında yakın dönemde yapılan güncellemeler sonrasında ticari kredi büyümesi toparlanmaktadır. Cari denge ve enflasyon görünümü için önem arz eden bireysel kredi büyümesine yönelik güçlendirilen makroihtiyati çerçevenin etkileri yakından takip edilmektedir" dedi.

"Sektörün karlılık performansındaki iyileşme sermaye yeterliliğini desteklemektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makro ekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır. Bu çerçevede, finansal istikrara ilişkin güncel durum ve görünümle birlikte küresel ve yurt içi makro ekonomik gelişmelere yer verdiğimiz Finansal İstikrar Raporumuzun 33'üncü sayısının okuyucular için faydalı olmasını dilerim."

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Turapoğlu - Ekonomi Haberleri

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