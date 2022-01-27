TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Merkez Bankasının tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme...
AA, Merve Özlem Çakır - Ekonomi
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Merkez Bankasının tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütüyoruz.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Merkez Bankasının tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütüyoruz."
AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi