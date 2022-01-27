TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Merkez Bankasının tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme... - Haberler Ekonomi
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Merkez Bankasının tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme...

AA, Merve Özlem Çakır - Ekonomi
TCMB Başkanı Kavcıoğlu:

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Merkez Bankasının tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütüyoruz.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Merkez Bankasının tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütüyoruz."

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AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi

Türk, TCMB, Ekonomi, Haber

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