TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasası salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattı"
AA / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasası salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattı"
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasası salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattı"
AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri