TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasası salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattı' - Haberler Ekonomi
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasası salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattı"

AA / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
TCMB Başkanı Kavcıoğlu:

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasası salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattı"

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasası salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattı"

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri
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Haber: TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasası salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattı' - Haberler Ekonomi
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