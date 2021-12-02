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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Fiyat artışları geçici ve enflasyona dönüşmeyecektir

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Fiyat artışları geçici ve enflasyona dönüşmeyecektir

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Şu andaki fiyat artışları geçicidir ve enflasyona dönüşmeyecektir.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Şu andaki fiyat artışları geçicidir ve enflasyona dönüşmeyecektir. Kısa bir süre içinde çok daha düşük seviyelerde bir enflasyon seviyesi gözlenmeye başlayacaktır" dedi.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, videokonferans yöntemi ile gerçekleştirilen yatırımcı toplantısı kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Kavcıoğlu, "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda. Cari işlemler dengesi ağustos ve eylül aylarında fazla verdi ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti. Mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz. Cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme için yatırımları destekleyecek, ihracatı artıracak ve ithalatı sınırlayacak uygulamaları ve politikaları önemli görüyoruz. Reeskont kredilerinin sağladığı imkanlar da bu alanlara destek verecektir. Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz" dedi.

'TİCARİ KREDİLERDEKİ GELİŞMELERİ ÖNEMSİYORUZ'

Kavcıoğlu, Türkiye'nin koronavirüs sonrası küresel arz, lojistik ve talep zincirlerindeki göreli üstünlükleri ile kalıcı fiyat istikrarı için gerekli koşulların oluşacağını belirterek, "Şu andaki fiyat artışları geçicidir ve enflasyona dönüşmeyecektir. Kısa bir süre içinde çok daha düşük seviyelerde bir enflasyon seviyesi gözlenmeye başlayacaktır. Yatırım iştahı yüksek firmaların finansmanın  desteklenmesi için ticari kredilerdeki gelişmeleri önemsiyoruz" diye konuştu.


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Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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