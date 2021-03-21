TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama hedefi doğrultusunda para politikası araçları etkin bir şekilde kullanılmaya devam...
21.03.2021 12:37 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:40
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama hedefi doğrultusunda para politikası araçları etkin bir şekilde kullanılmaya devam edilecek"
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama hedefi doğrultusunda para politikası araçları etkin bir şekilde kullanılmaya devam edilecek"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip