TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 23,2, 2023 sonunda yüzde 8,2 ve 2024 sonunda yüzde 5...
AA, Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 23,2, 2023 sonunda yüzde 8,2 ve 2024 sonunda yüzde 5 seviyelerine tekabül etmektedir.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 23,2, 2023 sonunda yüzde 8,2 ve 2024 sonunda yüzde 5 seviyelerine tekabül etmektedir."
AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi