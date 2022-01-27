TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 23,2, 2023 sonunda yüzde 8,2 ve 2024 sonunda yüzde 5... - Haberler Ekonomi
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 23,2, 2023 sonunda yüzde 8,2 ve 2024 sonunda yüzde 5...

AA, Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
TCMB Başkanı Kavcıoğlu:

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 23,2, 2023 sonunda yüzde 8,2 ve 2024 sonunda yüzde 5 seviyelerine tekabül etmektedir.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 23,2, 2023 sonunda yüzde 8,2 ve 2024 sonunda yüzde 5 seviyelerine tekabül etmektedir."

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

Enflasyon, TCMB, Ekonomi, Haber

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