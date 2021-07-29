TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu toplantısında konuştu: (1)
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu toplantısında konuştu: (1)

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu toplantısında konuştu: (1)
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "2021 yıl sonu enflasyon tahminini 1,9 puanlık güncellemeyle yüzde 12,2'den yüzde 14,1'e yükselttik." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "2021 yıl sonu enflasyon tahminini 1,9 puanlık güncellemeyle yüzde 12,2'den yüzde 14,1'e yükselttik." dedi.

???????Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2021-III" bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, temel varsayımları ve kısa vadeli öngörüleri doğrultusunda, politika faizinin güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceği bir görünüm altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngördüklerini belirtti.

Bu çerçevede, enflasyonun 2021 sonunda yüzde 14,1 olarak gerçekleşeceğini, 2022 sonunda yüzde 7,8'e, 2023 sonunda ise orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini dile getiren Kavcıoğlu, "Böylece 2021 yıl sonu enflasyon tahminini 1,9 puanlık güncellemeyle yüzde 12,2'den yüzde 14,1'e yükselttik." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Politika duruşu, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edecektir
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Politika duruşu, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edecektir
Dolar/TL 8,51 seviyelerinden işlem görüyor
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu toplantısında konuştu: (1) - Haberler Ekonomi
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