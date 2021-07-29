TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "2021 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 12.2'den yüzde 14.1'e yükselttik"
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "2021 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 12.2'den yüzde 14.1'e yükselttik"

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: '2021 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 12.2'den yüzde 14.1'e yükselttik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ANKARA (İHA) – Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "2021 yıl sonu enflasyon tahminini 1.9 puanlık güncelleme ile yüzde 12.2'den yüzde 14.1'e yükselttik" dedi.

ANKARA (İHA) – Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "2021 yıl sonu enflasyon tahminini 1.9 puanlık güncelleme ile yüzde 12.2'den yüzde 14.1'e yükselttik" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2021-III" bilgilendirme toplantısında konuştu. Yıl sonu enflasyon rakamlarında düzenlemeye gidildiğini belirten Kavcıoğlu, " Enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 14.1 olarak gerçekleşeceğini, 2022 sonunda ise 7.8'e ve 2023 sonunda orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Böylece 2021 yıl sonu enflasyon tahminini 1.9 puanlık güncelleme ile yüzde 12.2'den yüzde 14.1'e yükselttik. Bir önceki rapor dönemine göre Türk Lirası cinsinden ithalat ve gıda fiyatları varsayımlarında ki güncellemeler enflasyon tahminini sırasıyla 0.8 puan ve 0.5 puan arttırdı. Yönlendirilen fiyatlar ise büyük ölçüde elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışa bağlı olarak tahminin 0.3 puan yükseltti. Ayrıca enflasyonun ana eğilimindeki artış yıl sonu enflasyon tahminine 0.2 puan katkıda bulunurken çıktı açığındaki güncellemede tahminin 0.1 puan yukarı çekti" ifadelerini kullandı.

Enflasyonla mücadelede para politikasının tek başına yeterli olmayacağını belirten Başkan Kavcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maliye politikalarıyla eş güdümlü olarak bu mücadeleyi veriyoruz. Dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de eş güdümlü olarak alınan bütün kararlarda enflasyonla mücadele önemli bir hedef olarak ortaya konuluyor. Geçmiş pandemi sürecinde Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak Türkiye teşviklerle, desteklerle ihtiyaç olduğu noktada bu alanı etkili bir şekilde kullandı. Bu yıla baktığımızda dönem dönem yine aynı şekilde teşvik ve desteklerle esnaf ve diğer kesimin desteklenmesiyle beraber biraz önce ifade ettiğim gibi aşılanmanın artmasıyla hızlanmasıyla 3. Çeyrekte hem turizmin açılması hem ihracatın çok büyük bir artış kaydetmesi iç piyasada sanayinin önemli bir ivme yakalamasıyla Türkiye şu anda diğer ülkelerle pozitif anlamda ayrışarak önemli bir fark oluşturmuş durumda."

Ayrıca Başkan Kavcıoğlu, aşılamanın Türkiye ekonomisine olumlu katkı sağlayacağını da ifade etti. - ANKARA

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: '2021 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 12.2'den yüzde 14.1'e yükselttik'
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: '2021 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 12.2'den yüzde 14.1'e yükselttik'
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: '2021 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 12.2'den yüzde 14.1'e yükselttik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu toplantısında konuştu: (1)
TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu toplantısında konuştu: (1)
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Politika duruşu, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edecektir
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "2021 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 12.2'den yüzde 14.1'e yükselttik" - Haberler Ekonomi
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