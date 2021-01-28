TCMB Başkanı Ağbal: "Türkiye, salgın karşısında almış olduğu tedbirler, altyapısının sağlamlığıyla hızlı toparlanma sağladığı için 2021 yılında da...
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TCMB Başkanı Ağbal: "Türkiye, salgın karşısında almış olduğu tedbirler, altyapısının sağlamlığıyla hızlı toparlanma sağladığı için 2021 yılında da...

28.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:46
TCMB Başkanı Ağbal:

TCMB Başkanı Ağbal: "Türkiye, salgın karşısında almış olduğu tedbirler, altyapısının sağlamlığıyla hızlı toparlanma sağladığı için 2021 yılında da sağlanan kazanımların, ekonominin büyüme ve üretim tarafında bu gücünü koruyacağını değerlendiriyoruz.

TCMB Başkanı Ağbal: "Türkiye, salgın karşısında almış olduğu tedbirler, altyapısının sağlamlığıyla hızlı toparlanma sağladığı için 2021 yılında da sağlanan kazanımların, ekonominin büyüme ve üretim tarafında bu gücünü koruyacağını değerlendiriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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