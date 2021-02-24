TCMB Başkanı Ağbal, Türkiye İhracatçılar Meclisini ziyaret etti
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TCMB Başkanı Ağbal, Türkiye İhracatçılar Meclisini ziyaret etti

24.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:50
TCMB Başkanı Ağbal, Türkiye İhracatçılar Meclisini ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde tüm paydaşları 2023 yılında yüzde 5 enflasyon hedefi etrafında birleştirmek ve bilgilendirme yapmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisini (TİM) ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde tüm paydaşları 2023 yılında yüzde 5 enflasyon hedefi etrafında birleştirmek ve bilgilendirme yapmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisini (TİM) ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin TCMB'nin Twitter hesabından paylaşımda bulunuldu.

Ağbal ve başkan yardımcılarının, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde tüm paydaşları 2023 yılında yüzde 5 enflasyon hedefi etrafında birleştirmek ve bilgilendirme yapmak amacıyla TİM'i ziyaret ettiği belirtilen paylaşımda, "TİM yönetiminin kalıcı fiyat istikrarı hedefine yönelik güçlü ve açık desteklerinin görülmesinden büyük memnuniyet duyuldu." ifadelerine yer verildi.

TCMB Başkanı Ağbal, aynı hedef doğrultusunda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan'ı ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğini (TÜSİAD) ziyaret etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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