TCMB Başkanı Ağbal: "Türkiye'de fiyat istikrarını sağlayacaksak bütün ekonomideki karar alıcıların ileriye dönük enflasyonist beklentileri ve...
28.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:26
TCMB Başkanı Ağbal: "Türkiye'de fiyat istikrarını sağlayacaksak bütün ekonomideki karar alıcıların ileriye dönük enflasyonist beklentileri ve fiyatlama davranışlarının fiyat istikrarına katkı yapacak şekilde şekillenmesi lazım."
TCMB Başkanı Ağbal: "Türkiye'de fiyat istikrarını sağlayacaksak bütün ekonomideki karar alıcıların ileriye dönük enflasyonist beklentileri ve fiyatlama davranışlarının fiyat istikrarına katkı yapacak şekilde şekillenmesi lazım."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt