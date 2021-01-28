TCMB Başkanı Ağbal: "Türkiye'de fiyat istikrarını sağlayacaksak bütün ekonomideki karar alıcıların ileriye dönük enflasyonist beklentileri ve...
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TCMB Başkanı Ağbal: "Türkiye'de fiyat istikrarını sağlayacaksak bütün ekonomideki karar alıcıların ileriye dönük enflasyonist beklentileri ve...

28.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:26
TCMB Başkanı Ağbal:

TCMB Başkanı Ağbal: "Türkiye'de fiyat istikrarını sağlayacaksak bütün ekonomideki karar alıcıların ileriye dönük enflasyonist beklentileri ve fiyatlama davranışlarının fiyat istikrarına katkı yapacak şekilde şekillenmesi lazım."

TCMB Başkanı Ağbal: "Türkiye'de fiyat istikrarını sağlayacaksak bütün ekonomideki karar alıcıların ileriye dönük enflasyonist beklentileri ve fiyatlama davranışlarının fiyat istikrarına katkı yapacak şekilde şekillenmesi lazım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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