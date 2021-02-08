TCMB Başkanı Ağbal, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti
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TCMB Başkanı Ağbal, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti

08.02.2021 18:03 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:06
TCMB Başkanı Ağbal, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, fiyat istikrarı hedefine ilişkin bilgilendirme yapmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, fiyat istikrarı hedefine ilişkin bilgilendirme yapmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştü.

Birlik Merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin TCMB'nin Twitter hesabından paylaşımda bulunuldu.

Ağbal ve ekibinin, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde 2023 yılında yüzde 5 düzeyindeki kalıcı fiyat istikrarı hedefine ilişkin bilgilendirme yapmak ve bu hedef etrafında toplumsal sahiplenme sağlamak amacıyla TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve yönetim kadrosunu ziyaret ettiği bildirildi.

"Kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik özel sektörümüzün desteğini paylaştık"

Hisarcıklıoğlu, TOBB'un Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Ağbal ve ekibiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, ekonomideki gelişmeleri ve piyasalardaki durumu değerlendirdiklerini belirterek, "Kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik özel sektörümüzün desteğini ve bu kapsamda ortak istişare mekanizmalarının kurulmasının önemini paylaştık. Bu konularda sektörlerimizin görüşlerini ve önerilerini ilettik." ifadelerini kullandı.

TCMB Başkanı Ağbal, aynı hedef doğrultusunda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile de görüşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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