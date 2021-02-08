TCMB Başkanı Ağbal, TESK Başkanı Palandöken'i ziyaret etti
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TCMB Başkanı Ağbal, TESK Başkanı Palandöken'i ziyaret etti

08.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:09

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, fiyat istikrarı hedefine ilişkin bilgilendirme yapmak ve bu hedef etrafında toplumsal sahiplenme sağlamak amacıyla Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i makamında ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, fiyat istikrarı hedefine ilişkin bilgilendirme yapmak ve bu hedef etrafında toplumsal sahiplenme sağlamak amacıyla Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i makamında ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin TCMB'nin Twitter hesabından paylaşımda bulunuldu.

Ağbal'ın, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde 2023'te yüzde 5 düzeyinde oluşacak fiyat istikrarı hedefine ilişkin bilgilendirme yapmak ve bu hedef etrafında toplumsal sahiplenme sağlamak amacıyla Palandöken'i ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, "Ziyaret sırasında TESK yönetiminin fiyat istikrarı hedefine yönelik güçlü desteklerinin görülmesinden büyük memnuniyet duyuldu." ifadesine yer verildi.

"Piyasada rahatlama hissedilecek"

Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Palandöken de fiyat istikrarı vurgusu yaptı. Ağbal ile fiyat istikrarını oluşturan bütün argümanları konuştuklarını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Kalıcı fiyat istikrarının sağlanması yönünde atılan adımlara esnafın desteği ve bu kapsamda ortak istişare mekanizmalarının kurulmasının önemini paylaştık. Merkez Bankası para politikalarında belirli bir ivmeyi kazandı. Güvenin sağlanması, vatandaşın Merkez Bankasının rakamlarının kalıcı olmasını düşündüğü bir ortam gelişti. Temel gıda ürünlerinin fiyatlarında şimdilik yüzde 5-6 gerileme oldu. Bundan sonraki ekonomik tedbirlerle tahmin ediyorum ki piyasalarda bir rahatlama hissedilecek."

TCMB Başkanı Ağbal, TESK Başkanı Palandöken'i ziyaret etti
TCMB Başkanı Ağbal, TESK Başkanı Palandöken'i ziyaret etti
TCMB Başkanı Ağbal, TESK Başkanı Palandöken'i ziyaret etti
TCMB Başkanı Ağbal, TESK Başkanı Palandöken'i ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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